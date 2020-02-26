2020-02-26T08:55:56+03:00
Происшествия

Екатеринбуржца, случайно убившего свою жену, отправили под суд

Мужчина ухаживал за своей больной супругой и не рассчитал температуру воды в ванной
Мария Трапезникова
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Мужчина ухаживал за своей больной женой и не рассчитал температуру в ванной. Женщина получила ожоги 2-3 степениМужчина ухаживал за своей больной женой и не рассчитал температуру в ванной. Женщина получила ожоги 2-3 степениФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге под суд отправили местного 67-летнего мужчину, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Он случайно убил свою супругу. Женщина из-за пожилого возраста нуждалась в постоянном уходе и не была способна к самостоятельному жизнеобеспечению.

- В ноябре прошлого года супруги находились дома, мужчина переместил жену в ванну для проведения гигиенических процедур. При этом он не убедился, что температура воды теплая, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Вода в ванне оказалась очень горячей – пенсионерка получила термические ожоги II-III степени. Супруг знал, что у нее ранее были инсульты, и знал, что она не способна сама себе помочь.

- Но не предпринимал эффективных мер по оказанию ей медицинской помощи в связи с полученными ожогами, а бригаду скорой помощи вызвал лишь спустя несколько дней, - добавили в прокуратуре.

Женщину госпитализировали в ГКБ №40, где, спустя несколько часов, она погибла от сильной боли и ожогов. На ее супруга завели уголовное дело и направили в Чкаловский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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