В Екатеринбурге завершились поиски Анастасии Груненковой
Полицейские Екатеринбурга завершили поиски 16-летней Анастасии Груненковой, которая пропала еще 24 февраля. Девушка ушла из дома после того, как поссорилась с родителями. К счастью, с ней ничего плохого не произошло – она сама вернулась домой к бабушке вчера вечером.
- Во время отсутствия в отношении школьницы и ей самой противоправных действий совершено не было, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
С девушкой полицейские провели профилактическую беседу, а ее маму привлекли к административной ответственности за позднее сообщение о пропаже дочери.
ИСТОЧНИК KP.RU