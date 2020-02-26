2020-02-26T08:31:15+03:00
Общество

В Екатеринбурге завершились поиски Анастасии Груненковой

Девушка ушла из дома после ссоры с родителями
Мария Трапезникова
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Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
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Полицейские Екатеринбурга завершили поиски 16-летней Анастасии Груненковой, которая пропала еще 24 февраля. Девушка ушла из дома после того, как поссорилась с родителями. К счастью, с ней ничего плохого не произошло – она сама вернулась домой к бабушке вчера вечером.

- Во время отсутствия в отношении школьницы и ей самой противоправных действий совершено не было, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

С девушкой полицейские провели профилактическую беседу, а ее маму привлекли к административной ответственности за позднее сообщение о пропаже дочери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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