Уральский бизнес оштрафовали на 50 тысяч за нелегальное пиво

26 Февр. 2020 2020-02-26T08:22:34+03:00

Компания решила не дожидаться еще одного штрафа и выплатила задолженность в полном объеме Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Приставы Свердловской области оштрафовали одну из фирм, занимающуюся продажей алкоголя, на 50 тысяч рублей за то, что они незадекларировали пиво и пивные напитки, тем самым нарушив законодательство.

- Директору организации вручили постановление о возбуждении исполнительного производства и установили срок для добровольного исполнения требований и предупредили, что в противном случае с него возьмут исполнительный сбор – 7% от суммы задолженности, но не меньше 10 тысяч, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Компания решила не дожидаться еще одного штрафа и выплатила задолженность в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU