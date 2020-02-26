На Урале УК оштрафовали на 300 тысяч за сломанные качели

26 Февр. 2020 2020-02-26T08:03:07+03:00

В результате того, что качели были в очень плохом состоянии, пострадала маленькая девочка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В результате того, что они были в очень плохом состоянии, пострадала маленькая девочка

Изменить размер текста: A A

В Каменске-Уральском, что в Свердловской области, местную УК оштрафовали на 300 тысяч рублей из-за того, что во дворе их дома стояли сломанные качели. В результате чего летом прошлого года сильно пострадала маленькая девочка.

- В ходе надзорных мероприятий установлено УК нарушила требования законодательства, предъявляемые к детским игровым сооружениям, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – В свободном доступе находилась качель-балансир с демонтированным деревянным основанием.

После того, как с нее упала девочка, качель тут же убрали. Но УК теперь обязали выплатить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU