На Урале УК оштрафовали на 300 тысяч за сломанные качели
В Каменске-Уральском, что в Свердловской области, местную УК оштрафовали на 300 тысяч рублей из-за того, что во дворе их дома стояли сломанные качели. В результате чего летом прошлого года сильно пострадала маленькая девочка.
- В ходе надзорных мероприятий установлено УК нарушила требования законодательства, предъявляемые к детским игровым сооружениям, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – В свободном доступе находилась качель-балансир с демонтированным деревянным основанием.
После того, как с нее упала девочка, качель тут же убрали. Но УК теперь обязали выплатить штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU