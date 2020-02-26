«Демоны физики» из Екатеринбурга забрали «серебро» на московском турнире

26 Февр. 2020 2020-02-26T07:36:13+03:00

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Школьники из Екатеринбурга, команда с очень говорящим названием – «Демоны физики», - забрала «серебро» на московском турнире по этой точной науке. В соревнованиях участвовали шесть команд из Москвы, Екатеринбурга. Воронежа, Омска и Ленинградской области.

- Лицеисты, представляющие уральскую столицу, показали отличные знания не только точных наук, но и иностранного языка: по условиям турнира, один из пяти отборочных туров проходил на английском языке, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

«Лига физиков» - это командное соревнование школьников в умении решить исследовательские задачи, представлять свое решение и оппонировать чужое. Каждая команда состоит из 4-5 учащихся. Со всеми задачами они знакомятся заранее, находят их решения, а после этого представляют свои варианты в рамках доклада на поединках с другими командами.

ИСТОЧНИК KP.RU