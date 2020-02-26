2020-02-26T06:42:48+03:00
Спорт

«Автомобилист» обыграл «Авангард» и вышел в плей-офф

Итоговый счет составил 4:2
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"
Изменить размер текста:

Накануне, 25 февраля, уральский «Автомобилист» в Балашихе провел предпоследний матч перед плеф-офф со сборной Омска «Авангард». Команды очень быстро сумели «распечатать» ворота друг друга – сначала Тэйлор Бек забросил шайбу на первой минуте, а затем Алексей Василевский сравнял счет.

- В середине периода «Автомобилист» одновременно заработал двухминутный штраф и дисциплинарный, оставшись в меньшинстве на пять минут, две из которых в формате 3х5, но выстоял, - рассказали в пресс-службе «Авто».

Во втором периоде Дэн Секстон вывод «шоферов» вперед, но хозяева тут же отыгрались. Однако вскоре Питер Холланд реализовал большинство. На последней минуте Алексей Василевский оформил дубль, отправив четвертую шайбу в пустые ворота.

В итоге, победа осталась за гостями – 2:4. «Автомобилист» обеспечил себе четвертое место и уже 2 марта в Екатеринбурге откроет плей-офф против «Сибири».

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Урале УК оштрафовали на 300 тысяч за сломанные качели
«Демоны физики» из Екатеринбурга забрали «серебро» на московском турнире
«Уральская ночь музыки» объявила первого хедлайнера
«Автомобилист» обыграл «Авангард» и вышел в плей-офф
Спасли 29 детей: на Урале вспыхнула школа-интернат
125 случаев на 100 тысяч человек: Свердловская область заняла четвертое место в стране по числу заболевших ВИЧ
Урбанист Злоказов рассказал, как можно реконструировать улицу Малышева в Екатеринбурге
В Екатеринбурге в пожаре погиб мужчина
В Екатеринбурге после ссоры с родителями пропала шестнадцатилетняя девочка
Минздрав закончил проверку областной детской больницы в Екатеринбурге, где врачи жаловались на низкую зарплату
В Екатеринбурге у подъезда жилого дома нашли тело мужчины
«Майская прогулка» в этом году стартует с Уралмаша
На дорогах Свердловской области за выходные были задержаны 235 нетрезвых водителя
«Эвакуировали жильцов верхних этажей»: в Екатеринбурге в пожаре погибла женщина
Малиновый пиджак, золотая цепь и мобила: в Екатеринбурге пройдет выставка о сотовой связи в «лихие 90-е»
Tele2 купила разработчика биллинга для ускорения запуска новых продуктов
Поймали второй раз: уральца за пьяную езду отправили на год в колонию
Экономический эффект от проектов «Бережливого производства» на СвЖД в 2019 году превысил 89 миллионов рублей
Сильный снег и гололед: свердловских водителей попросили отказаться от машины из-за непогоды
В Екатеринбурге бывшего директора департамента рекламы МУГИСО приговорили к девяти годам за взятки
Выдавали себя за пожарных: трех уральцев, обманувших пенсионеров на 140 тысяч, отправили под суд