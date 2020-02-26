«Автомобилист» обыграл «Авангард» и вышел в плей-офф

26 Февр. 2020 2020-02-26T06:42:48+03:00

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Накануне, 25 февраля, уральский «Автомобилист» в Балашихе провел предпоследний матч перед плеф-офф со сборной Омска «Авангард». Команды очень быстро сумели «распечатать» ворота друг друга – сначала Тэйлор Бек забросил шайбу на первой минуте, а затем Алексей Василевский сравнял счет.

- В середине периода «Автомобилист» одновременно заработал двухминутный штраф и дисциплинарный, оставшись в меньшинстве на пять минут, две из которых в формате 3х5, но выстоял, - рассказали в пресс-службе «Авто».

Во втором периоде Дэн Секстон вывод «шоферов» вперед, но хозяева тут же отыгрались. Однако вскоре Питер Холланд реализовал большинство. На последней минуте Алексей Василевский оформил дубль, отправив четвертую шайбу в пустые ворота.

В итоге, победа осталась за гостями – 2:4. «Автомобилист» обеспечил себе четвертое место и уже 2 марта в Екатеринбурге откроет плей-офф против «Сибири».

ИСТОЧНИК KP.RU