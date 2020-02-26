Спасли 29 детей: на Урале вспыхнула школа-интернат

26 Февр. 2020 2020-02-26T06:28:46+03:00

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Минувшей ночью в поселке Бутка Талицкого ГО Свердловской области произошел крупный пожар в местной школе-интернате. Диспетчеры МЧС получили сообщение о возгорании в 02:44. На место направили четыре бригады спасателей из 13 человек.

- Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Огонь повредил кровлю и чердачное перекрытие двухэтажного здания, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Вовремя прибывшие спасатели сумели эвакуировать из интерната 29 детей и двоих взрослых. К счастью, благодаря этому все обошлось без пострадавших. С огнем удалось справиться уже спустя 30 минут – сейчас ведется проливка и разборка сгоревших конструкций.

Всех воспитанников временно приютили в местном культурно-досуговом центре. Утром их планируют школьным автобусом развести по домам. Сам интернат закрыли. Причину ЧП будут расследовать пожарные дознаватели.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU