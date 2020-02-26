2020-02-26T06:28:46+03:00
Происшествия

Спасли 29 детей: на Урале вспыхнула школа-интернат

Всех воспитанников утром развезут по домам
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
Изменить размер текста:

Минувшей ночью в поселке Бутка Талицкого ГО Свердловской области произошел крупный пожар в местной школе-интернате. Диспетчеры МЧС получили сообщение о возгорании в 02:44. На место направили четыре бригады спасателей из 13 человек.

- Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Огонь повредил кровлю и чердачное перекрытие двухэтажного здания, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Вовремя прибывшие спасатели сумели эвакуировать из интерната 29 детей и двоих взрослых. К счастью, благодаря этому все обошлось без пострадавших. С огнем удалось справиться уже спустя 30 минут – сейчас ведется проливка и разборка сгоревших конструкций.

Всех воспитанников временно приютили в местном культурно-досуговом центре. Утром их планируют школьным автобусом развести по домам. Сам интернат закрыли. Причину ЧП будут расследовать пожарные дознаватели.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Уральская ночь музыки» объявила первого хедлайнера
«Автомобилист» обыграл «Авангард» и вышел в плей-офф
Спасли 29 детей: на Урале вспыхнула школа-интернат
125 случаев на 100 тысяч человек: Свердловская область заняла четвертое место в стране по числу заболевших ВИЧ
Урбанист Злоказов рассказал, как можно реконструировать улицу Малышева в Екатеринбурге
В Екатеринбурге в пожаре погиб мужчина
В Екатеринбурге после ссоры с родителями пропала шестнадцатилетняя девочка
Минздрав закончил проверку областной детской больницы в Екатеринбурге, где врачи жаловались на низкую зарплату
В Екатеринбурге у подъезда жилого дома нашли тело мужчины
«Майская прогулка» в этом году стартует с Уралмаша
На дорогах Свердловской области за выходные были задержаны 235 нетрезвых водителя
«Эвакуировали жильцов верхних этажей»: в Екатеринбурге в пожаре погибла женщина
Малиновый пиджак, золотая цепь и мобила: в Екатеринбурге пройдет выставка о сотовой связи в «лихие 90-е»
Tele2 купила разработчика биллинга для ускорения запуска новых продуктов
Поймали второй раз: уральца за пьяную езду отправили на год в колонию
Экономический эффект от проектов «Бережливого производства» на СвЖД в 2019 году превысил 89 миллионов рублей
Сильный снег и гололед: свердловских водителей попросили отказаться от машины из-за непогоды
В Екатеринбурге бывшего директора департамента рекламы МУГИСО приговорили к девяти годам за взятки
Выдавали себя за пожарных: трех уральцев, обманувших пенсионеров на 140 тысяч, отправили под суд