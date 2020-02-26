125 случаев на 100 тысяч человек: Свердловская область заняла четвертое место в стране по числу заболевших ВИЧ

26 Февр. 2020 2020-02-26T06:08:47+03:00

Всего же в России в прошлом году проживало больше миллиона человек с этой инфекцией Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всего же в России в прошлом году проживало больше миллиона человек с этой инфекцией

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Свердловская область оказалась в пятерке самых пораженных ВИЧ-инфекций регионов страны – она заняла четвертое место. К таким неутешительным выводам пришли специалисты Федерального научно-методического центра по профилактике ВИЧ. Они опубликовали подробную статистику о распространении вируса по итогам прошлого года.

- Повышенный показатель заболеваемости в 24 регионах федерации, в том числе в Кемеровской области (зарегистрировано 179,5 новых случаев на 100 тысяч человек), Иркутской (130,1), Челябинской (130,1), Свердловской (125,6) и Новосибирской (124,9) областях, - говорится в документе, опубликованном на официальном сайте центра.

Всего же в стране, по состоянию на 31 декабря, проживало больше миллиона человек с ВИЧ-инфекцией, из этого числа больше 94 тысяч случаев было выявлено в течение 2019 года. Показатель заболеваемости составил 64,5 случаев на 100 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU