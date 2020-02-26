2020-02-26T06:08:47+03:00
Общество

125 случаев на 100 тысяч человек: Свердловская область заняла четвертое место в стране по числу заболевших ВИЧ

Всего же в России в прошлом году проживало больше миллиона человек с этой инфекцией
Мария Трапезникова
Поделиться:
Всего же в России в прошлом году проживало больше миллиона человек с этой инфекциейВсего же в России в прошлом году проживало больше миллиона человек с этой инфекциейФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Свердловская область оказалась в пятерке самых пораженных ВИЧ-инфекций регионов страны – она заняла четвертое место. К таким неутешительным выводам пришли специалисты Федерального научно-методического центра по профилактике ВИЧ. Они опубликовали подробную статистику о распространении вируса по итогам прошлого года.

- Повышенный показатель заболеваемости в 24 регионах федерации, в том числе в Кемеровской области (зарегистрировано 179,5 новых случаев на 100 тысяч человек), Иркутской (130,1), Челябинской (130,1), Свердловской (125,6) и Новосибирской (124,9) областях, - говорится в документе, опубликованном на официальном сайте центра.

Всего же в стране, по состоянию на 31 декабря, проживало больше миллиона человек с ВИЧ-инфекцией, из этого числа больше 94 тысяч случаев было выявлено в течение 2019 года. Показатель заболеваемости составил 64,5 случаев на 100 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Урале УК оштрафовали на 300 тысяч за сломанные качели
«Демоны физики» из Екатеринбурга забрали «серебро» на московском турнире
«Уральская ночь музыки» объявила первого хедлайнера
«Автомобилист» обыграл «Авангард» и вышел в плей-офф
Спасли 29 детей: на Урале вспыхнула школа-интернат
125 случаев на 100 тысяч человек: Свердловская область заняла четвертое место в стране по числу заболевших ВИЧ
Урбанист Злоказов рассказал, как можно реконструировать улицу Малышева в Екатеринбурге
В Екатеринбурге в пожаре погиб мужчина
В Екатеринбурге после ссоры с родителями пропала шестнадцатилетняя девочка
Минздрав закончил проверку областной детской больницы в Екатеринбурге, где врачи жаловались на низкую зарплату
В Екатеринбурге у подъезда жилого дома нашли тело мужчины
«Майская прогулка» в этом году стартует с Уралмаша
На дорогах Свердловской области за выходные были задержаны 235 нетрезвых водителя
«Эвакуировали жильцов верхних этажей»: в Екатеринбурге в пожаре погибла женщина
Малиновый пиджак, золотая цепь и мобила: в Екатеринбурге пройдет выставка о сотовой связи в «лихие 90-е»
Tele2 купила разработчика биллинга для ускорения запуска новых продуктов
Поймали второй раз: уральца за пьяную езду отправили на год в колонию
Экономический эффект от проектов «Бережливого производства» на СвЖД в 2019 году превысил 89 миллионов рублей
Сильный снег и гололед: свердловских водителей попросили отказаться от машины из-за непогоды
В Екатеринбурге бывшего директора департамента рекламы МУГИСО приговорили к девяти годам за взятки
Выдавали себя за пожарных: трех уральцев, обманувших пенсионеров на 140 тысяч, отправили под суд