Урбанист Злоказов рассказал, как можно реконструировать улицу Малышева в Екатеринбурге

25 Февр. 2020 2020-02-25T19:28:27+03:00

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Урбанист Владимир Злоказов рассказал, как можно реконструировать улицу Малышева в Екатеринбурге. Недавно администрация города заключила контракт на проект капитального ремонта улицы. Видео со своими соображениями о реконструкции Малышева популярный урбанист опубликовал в своем блоге «Живые улицы».

- Этот ремонт особенный. Это капитальный ремонт – рассказал Злоказов. – Мы можем полностью изменить эту улицу и сделать с ней более менее все что угодно. Учитывая роль улицы Малышева в жизни нашего города это проект суперважный.

Владимир Злоказов предложил шесть основных элементов, которые смогут сделать улицу Малышева комфортнее для жителей Екатеринбурга. В первую очередь – это выделенные полосы для общественного транспорта по центру проезжей части. Это удобнее, считает урбанист, потому, что правая полоса остается для въезда во дворы и для парковки.

Во-вторых, это пересадочный узел возле Центральной гостиницы. Сейчас горожанам приходится долго идти от остановки до остановки, чтобы пересесть на другой транспорт в нужную сторону. Транспортный узел, по мнению Владимира Злоказова упростил бы пересадку.

Третья идея уральского урбаниста – это создание велосипедных дорожек по всей длине улицы. Также Владимир Злоказов предложил вернуть параллельные парковки и наземный переход на Малышева-Вайнера . Кроме того урбанист считает, что стоит сделать по обе стороны Малышевского моста вело-пешеходные мостики.

ИСТОЧНИК KP.RU