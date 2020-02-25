В Екатеринбурге в пожаре погиб мужчина
Возгорание произошло в квартире пятиэтажного дома
Пожарные быстро справились с огнем, но мужчину спасти не удалосьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня вечером в пожаре на Тверитина, 16 погиб мужчина. По данным МЧС в квартире на третьем этаже жилого дома загорелись домашние вещи.
- Площадь пожара пять квадратных метров. Сейчас возгорание ликвидировано, - рассказали в МЧС Свердловской области.
Напомним, сегодня это уже второй пожар за вечер, в котором погиб человек. В загоревшейся квартире на Машинной, 38 погибла женщина. Чтобы попасть в квартиру, спасателям пришлось вскрывать двери.
ИСТОЧНИК KP.RU