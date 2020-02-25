В Екатеринбурге в пожаре погиб мужчина

25 Февр. 2020 2020-02-25T19:14:26+03:00

Пожарные быстро справились с огнем, но мужчину спасти не удалось Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Сегодня вечером в пожаре на Тверитина, 16 погиб мужчина. По данным МЧС в квартире на третьем этаже жилого дома загорелись домашние вещи.

- Площадь пожара пять квадратных метров. Сейчас возгорание ликвидировано, - рассказали в МЧС Свердловской области.

Напомним, сегодня это уже второй пожар за вечер, в котором погиб человек. В загоревшейся квартире на Машинной, 38 погибла женщина. Чтобы попасть в квартиру, спасателям пришлось вскрывать двери.

ИСТОЧНИК KP.RU