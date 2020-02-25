2020-02-25T18:30:10+03:00
Общество

В Екатеринбурге после ссоры с родителями пропала шестнадцатилетняя девочка

Анастасия Груненкова ушла из дома вчера вечером
Алина СУРИНА
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Фото: Инцидент ЕкатеринбургФото: Инцидент Екатеринбург
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В Екатеринбурге ищут шестнадцатилетнюю Груненкову Анастасию Ивановну. Девочка ушла из дома на Шарташкой, 3 вчера вечером. К поискам Анастасии подключились сотрудники полиции. Они проверяют места концентрации подростков, торговые центры и подъезды.

- Ранее девочка из дома не уходила. Перед пропажей она поссорилась с родителями, - рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Анастасия была одета в чёрный пуховик до колена с капюшоном, чёрное платье в горошек и в бордовые ботинки из нубука.

Приметы: крупного телосложения, рост 165 см, волосы чуть ниже плеч, сверху тёмненькие (коричневые), на концах бордовые.

Если вы видели Анастасию или знаете, где она может находиться, сообщите в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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