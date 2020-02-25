2020-02-25T18:07:42+03:00
Общество

Минздрав закончил проверку областной детской больницы в Екатеринбурге, где врачи жаловались на низкую зарплату

В учреждении провели анонимное анкетирование сотрудников
Алина СУРИНА
Поделиться:
Фото: vk.com/medrabotnik_orgФото: vk.com/medrabotnik_org
Изменить размер текста:

Минздрав закончил проверку областной детской больницы в Екатеринбурге, где врачи жаловались на низкую зарплату. Напомним, 113 сотрудников медучреждения публиковали открытое письмо, в котором писали, что в больнице производится несправедливое распределение финансовых средств. С коллективом Областной детской клинической больницы встретился министр здравоохранения Андрей Цветков.

- Министерством проведена внеплановая проверка медицинского учреждения по факту обращения сотрудников с жалобой на низкую заработную плату, все необходимые мероприятия выполнены, результаты доведены до администрации. Сроки исполнения предписаний также озвучены, - рассказал Андрей Цветков.

Чтобы выяснить насколько сотрудники удовлетворены работой, во время проверки провели анонимное анкетирование. По данным регионального Минздрава, 48% опрошенных ответили, что удовлетворены условиями труда, 76% удовлетворены отношениями внутри коллектива. Всего в опросе приняли участие 393 человека (98 врачей и 295 среднего медперсонала).

В Министерстве здравоохранения отметили, что работа с замечаниями со стороны больницы активно велась и исправлялась уже во время проверки. Так, например, были выявлены замечания по штатному расписанию и необходимости корректировки ставок.

- На сегодняшний день перед администрацией больницы поставлена задача - вместе с Минздравом и представителями профсоюзов обсудить все вопросы, связанные с коллективным договором, чтобы учесть интересы всех сторон и сделать это максимально быстро и прозрачно, - добавил Андрей Цветков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Начальство говорит «терпите»: из горбольницы в Нижнем Тагиле уволились все хирурги

Еще одна больница Свердловской области осталась без хирургов. На этот раз заявления на увольнение легли на стол главврача ГБ №1 Нижнего Тагила. (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Урбанист Злоказов рассказал, как можно реконструировать улицу Малышева в Екатеринбурге
В Екатеринбурге в пожаре погиб мужчина
В Екатеринбурге после ссоры с родителями пропала шестнадцатилетняя девочка
Минздрав закончил проверку областной детской больницы в Екатеринбурге, где врачи жаловались на низкую зарплату
В Екатеринбурге у подъезда жилого дома нашли тело мужчины
«Майская прогулка» в этом году стартует с Уралмаша
На дорогах Свердловской области за выходные были задержаны 235 нетрезвых водителя
«Эвакуировали жильцов верхних этажей»: в Екатеринбурге в пожаре погибла женщина
Малиновый пиджак, золотая цепь и мобила: в Екатеринбурге пройдет выставка о сотовой связи в «лихие 90-е»
Tele2 купила разработчика биллинга для ускорения запуска новых продуктов
Поймали второй раз: уральца за пьяную езду отправили на год в колонию
Экономический эффект от проектов «Бережливого производства» на СвЖД в 2019 году превысил 89 миллионов рублей
Сильный снег и гололед: свердловских водителей попросили отказаться от машины из-за непогоды
В Екатеринбурге бывшего директора департамента рекламы МУГИСО приговорили к девяти годам за взятки
Выдавали себя за пожарных: трех уральцев, обманувших пенсионеров на 140 тысяч, отправили под суд