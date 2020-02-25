25 Февр. 2020 2020-02-25T18:07:42+03:00

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Минздрав закончил проверку областной детской больницы в Екатеринбурге, где врачи жаловались на низкую зарплату. Напомним, 113 сотрудников медучреждения публиковали открытое письмо, в котором писали, что в больнице производится несправедливое распределение финансовых средств. С коллективом Областной детской клинической больницы встретился министр здравоохранения Андрей Цветков.

- Министерством проведена внеплановая проверка медицинского учреждения по факту обращения сотрудников с жалобой на низкую заработную плату, все необходимые мероприятия выполнены, результаты доведены до администрации. Сроки исполнения предписаний также озвучены, - рассказал Андрей Цветков.

Чтобы выяснить насколько сотрудники удовлетворены работой, во время проверки провели анонимное анкетирование. По данным регионального Минздрава, 48% опрошенных ответили, что удовлетворены условиями труда, 76% удовлетворены отношениями внутри коллектива. Всего в опросе приняли участие 393 человека (98 врачей и 295 среднего медперсонала).

В Министерстве здравоохранения отметили, что работа с замечаниями со стороны больницы активно велась и исправлялась уже во время проверки. Так, например, были выявлены замечания по штатному расписанию и необходимости корректировки ставок.

- На сегодняшний день перед администрацией больницы поставлена задача - вместе с Минздравом и представителями профсоюзов обсудить все вопросы, связанные с коллективным договором, чтобы учесть интересы всех сторон и сделать это максимально быстро и прозрачно, - добавил Андрей Цветков.

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ИСТОЧНИК KP.RU