2020-02-25T17:28:36+03:00
Общество

В Екатеринбурге у подъезда жилого дома нашли тело мужчины

Следственный комитет проводит проверку
Алина СУРИНА
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Фото: Группа ВКонтакте Район Ботаника - ЕкатеринбургФото: Группа ВКонтакте Район Ботаника - Екатеринбург
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В Екатеринбурге у подъезда жилого дома на Тбилисском бульваре, 3 нашли тело мужчины. Фотографию лежащего на асфальте человека опубликовали в группе ВКонтакте «Район Ботаника - Екатеринбург».

Как рассказали в пресс-службе следственного комитета по Свердловской области, следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга начал проверку. По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминальный характер. Также там отметили, что возможно, мужчина погиб из-за имеющегося у него заболевания.

Сейчас следователи назначили необходимые экспертизы, чтобы установить точную причину смерти мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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