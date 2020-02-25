В Екатеринбурге у подъезда жилого дома нашли тело мужчины

25 Февр. 2020 2020-02-25T17:28:36+03:00

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В Екатеринбурге у подъезда жилого дома на Тбилисском бульваре, 3 нашли тело мужчины. Фотографию лежащего на асфальте человека опубликовали в группе ВКонтакте «Район Ботаника - Екатеринбург».

Как рассказали в пресс-службе следственного комитета по Свердловской области, следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга начал проверку. По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминальный характер. Также там отметили, что возможно, мужчина погиб из-за имеющегося у него заболевания.

Сейчас следователи назначили необходимые экспертизы, чтобы установить точную причину смерти мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU