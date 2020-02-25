«Майская прогулка» в этом году стартует с Уралмаша

25 Февр. 2020 2020-02-25T17:01:49+03:00

Зарегистрироваться на мероприятие можно будет с первого марта

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Старт «Майской прогулки» в этом году планируется от Уральского государственного педагогического университета (проспект Космонавтов, 26). Подать заявку на участие можно будет с первого марта на сайте мероприятия. Участники пройдут дистанции 20, 35 и 50 километров. Финиш, как и всегда, разместится у главного корпуса Уральского федерального университета (ул. Мира, 19).

- В этом году самую длинную дистанцию мы посвятили 100-летию УрФУ, , - рассказал организатор акции Виктор Гроховский. - Ее маршрут пройдет по Калиновскому лесопарку с контрольным пунктом на площадке загородного клуба «Мистер Фишер», далее через 44-й квартал, поля за Дальним Березитом, поселок Березит, через Калиновку к озеру Шарташ и УрФУ.

«Майская прогулка» состоится 17 мая. Ее маршруты охватывают северные и восточные окрестности Екатеринбурга. Организаторы отмечают, что в прогулке сочетается передвижение по лесным дорогам, просекам и тротуарам.

ИСТОЧНИК KP.RU