2020-02-25T17:01:49+03:00
Общество

«Майская прогулка» в этом году стартует с Уралмаша

Зарегистрироваться на мероприятие можно будет с первого марта
Алина СУРИНА
Поделиться:
Участники пройдут дистанции 20, 35 и 50 километровУчастники пройдут дистанции 20, 35 и 50 километровФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Старт «Майской прогулки» в этом году планируется от Уральского государственного педагогического университета (проспект Космонавтов, 26). Подать заявку на участие можно будет с первого марта на сайте мероприятия. Участники пройдут дистанции 20, 35 и 50 километров. Финиш, как и всегда, разместится у главного корпуса Уральского федерального университета (ул. Мира, 19).

- В этом году самую длинную дистанцию мы посвятили 100-летию УрФУ, , - рассказал организатор акции Виктор Гроховский. - Ее маршрут пройдет по Калиновскому лесопарку с контрольным пунктом на площадке загородного клуба «Мистер Фишер», далее через 44-й квартал, поля за Дальним Березитом, поселок Березит, через Калиновку к озеру Шарташ и УрФУ.

«Майская прогулка» состоится 17 мая. Ее маршруты охватывают северные и восточные окрестности Екатеринбурга. Организаторы отмечают, что в прогулке сочетается передвижение по лесным дорогам, просекам и тротуарам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге у подъезда жилого дома нашли тело мужчины
«Майская прогулка» в этом году стартует с Уралмаша
На дорогах Свердловской области за выходные были задержаны 235 нетрезвых водителя
«Эвакуировали жильцов верхних этажей»: в Екатеринбурге в пожаре погибла женщина
Малиновый пиджак, золотая цепь и мобила: в Екатеринбурге пройдет выставка о сотовой связи в «лихие 90-е»
Tele2 купила разработчика биллинга для ускорения запуска новых продуктов
Поймали второй раз: уральца за пьяную езду отправили на год в колонию
Экономический эффект от проектов «Бережливого производства» на СвЖД в 2019 году превысил 89 миллионов рублей
Сильный снег и гололед: свердловских водителей попросили отказаться от машины из-за непогоды
В Екатеринбурге бывшего директора департамента рекламы МУГИСО приговорили к девяти годам за взятки
Выдавали себя за пожарных: трех уральцев, обманувших пенсионеров на 140 тысяч, отправили под суд