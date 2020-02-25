2020-02-25T16:25:09+03:00
Общество

На дорогах Свердловской области за выходные были задержаны 235 нетрезвых водителя

Каждый девятый будет привлечен к уголовной ответственности
Алина СУРИНА
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Фото: ГИБДД Свердловской областиФото: ГИБДД Свердловской области
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За длинные праздничные выходные на дорогах Свердловской области сотрудниками ГИБДД были задержаны 235 нетрезвых водителя. Госавтоинспекторы дежурили возле отдаленных от центральных улиц мест, где отдыхают уральцы – в тех местах, которые водители выбирают, чтобы не попасть в поле зрения сотрудников полиции.

- Во время проверок транспорта 43 водителя отказались от прохождения освидетельствования, еще 26, а это каждый девятый задержанный, ранее уже привлекались к административной ответственности за нетрезвое вождение. Теперь им грозит уже уголовная ответственность, - рассказали в ГИБДД Свердловской области.

Также водителей проверяли на наличие водительского удостоверения. Без прав было задержано почти 200 человек. При этом в ГИБДД отметили, что остановленные водители либо никогда его не получали, либо были лишены права управления за грубые нарушения ПДД. Сейчас нарушителям грозят крупные штрафы, лишение права управления и даже лишение свободы на срок до двух лет.

В праздничные выходные, посвященные Международному женскому дню, сотрудники ГИБДД вновь проведут массовые проверки водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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