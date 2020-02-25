На дорогах Свердловской области за выходные были задержаны 235 нетрезвых водителя
За длинные праздничные выходные на дорогах Свердловской области сотрудниками ГИБДД были задержаны 235 нетрезвых водителя. Госавтоинспекторы дежурили возле отдаленных от центральных улиц мест, где отдыхают уральцы – в тех местах, которые водители выбирают, чтобы не попасть в поле зрения сотрудников полиции.
- Во время проверок транспорта 43 водителя отказались от прохождения освидетельствования, еще 26, а это каждый девятый задержанный, ранее уже привлекались к административной ответственности за нетрезвое вождение. Теперь им грозит уже уголовная ответственность, - рассказали в ГИБДД Свердловской области.
Также водителей проверяли на наличие водительского удостоверения. Без прав было задержано почти 200 человек. При этом в ГИБДД отметили, что остановленные водители либо никогда его не получали, либо были лишены права управления за грубые нарушения ПДД. Сейчас нарушителям грозят крупные штрафы, лишение права управления и даже лишение свободы на срок до двух лет.
В праздничные выходные, посвященные Международному женскому дню, сотрудники ГИБДД вновь проведут массовые проверки водителей.
ИСТОЧНИК KP.RU