«Эвакуировали жильцов верхних этажей»: в Екатеринбурге в пожаре погибла женщина

25 Февр. 2020 2020-02-25T16:32:32+03:00

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В Екатеринбурге в пожаре погибла женщина. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал источник в экстренных службах.

Сообщение о пожаре поступило около половины пятого вечера. Возгорание случилось в одной из квартир в девятиэтажке по адресу Машинная,38.

Прибывшим на место спасателям пришлось вскрывать двери. В квартире находилась женщина, не подававшая признаков жизни. К сожалению, первоначальная информация подтвердилась. Женщина оказалась мертва.

- Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Выгорело домашние имущество. Пришлось эвакуировать жильцов верхних этажей, - уточнил наш собеседник.

Информацию о гибели женщины «КП» подтвердили в пресс-службе регионального МЧС. В ведомстве уточнили, что площадь пожара была не 5 квадратных метров (как мы писали до этого), а 20.

- Возгорание в девятиэтажном жилом доме произошло на 6 этаже. Сообщение поступило в 16:39. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Горели домашние вещи. К сожалению, хозяйка квартиры погибла, - рассказали в МЧС.

В ведомстве уточнили, что пожарным удалось справиться с огнем в течение 20 минут.

- Из подъезда были эвакуированы 24 человека, из них три ребенка. В тушении было задействовано четыре единицы техники и 15 человек, - уточнили в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU