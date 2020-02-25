Экономический эффект от проектов «Бережливого производства» на СвЖД в 2019 году превысил 89 миллионов рублей

25 Февр. 2020 2020-02-25T14:09:02+03:00

В 2019 году на Свердловской железной дороге в рамках программы реализовано 136 проектов

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В 2019 году на Свердловской железной дороге в рамках программы «Бережливое производство» реализовано 136 проектов. Участие в программе приняли 120 структурных подразделений ОАО «РЖД» на полигоне СвЖД. Экономический эффект составил 89,5 млн рублей.

Инициативы разработчиков направлены на улучшение эксплуатационной работы железнодорожных хозяйств и повышение эффективности технологических процессов. Приоритет отдан межфункциональным проектам, в разработке и реализации которых участвуют специалисты нескольких разнопрофильных подразделений. Такие проекты помогают снизить издержки, повысить производительность и улучшить показатели качества при организации перевозочной деятельности.

Наибольший эффект (более 25 млн рублей) получен службой пути Свердловской дирекции инфраструктуры от реализации проекта «Усовершенствование технологического процесса по временному восстановлению рельсовой плети». Ранее при обнаружении дефекта рельса менялась вся плеть (а ее длина может достигать 25 метров). Для производства работ требовалось четыре технологических «окна» продолжительностью не менее часа каждое. По новой технологии вырезаются дефектные участки, необходимо всего одно трехчасовое «окно». В результате в четыре раза повысилась производительность труда, получена существенная экономия на материалах. Проект растиражирован на все 23 дистанции пути СвЖД.

В 2019 году был начат междорожный мультифункциональный проект бережливого производства «Организация явки локомотивных бригад на посту ЭЦ станции Дружинино». Пункт явки бригады после отдыха, после окончания работы (сдача маршрута машиниста) и медицинский кабинет, где проходит прейдрейсовый осмотр, были перенесены на пост ЭЦ станции Дружинино. /Ранее локомотивной бригаде проходилось следовать пешком к месту стоянки локомотива около двух километров/. Для этого был выполнен ремонт помещения, получена лицензия на осуществление медицинской деятельности в новом кабинете, внесены изменения в нормативные документы. Ожидается, что общий экономический эффект (по Горьковской и Свердловской железным дорогам) составит около 9 млн рублей.

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Программа «Бережливое производство» – одно из ключевых направлений повышения эффективности работы ОАО «РЖД». Ее реализация способствует уменьшению потерь ресурсов и времени, оптимизации технологических процессов, совершенствованию эксплуатационной работы, повышению уровня безопасности движения и охраны труда.