В Екатеринбурге бывшего директора департамента рекламы МУГИСО приговорили к девяти годам за взятки
В Екатеринбурге Кировский районный суд вынес приговор бывшему директору департамента рекламы МУГИСО Игорю Разунину. Его приговорили к 9 годам колонии строгого режима. Также он будет должен выплатить штраф в размере 5 миллионов рублей. Об этом «КП» рассказали в канцелярии суда. Бывшего директора департамента МУГИСО признали виновным по нескольким эпизодам получения взяток. Также он был признан виновным в покушению на взятку и в приготовлении к преступлению.
Разунина задержали в декабре 2016 года прямо в рабочем кабинете. Позже стало известно о новом уголовном деле. Тогда Игоря Разунина вновь заподозрили в получении денег от бизнесменов.
В 2016 году по делу о взятке проходил и бывший министр управления госимуществом Свердловской области Алексей Пьянков. В его случае до суда не дошло, а в 2017 году он возглавил Облкомунэнерго.
ИСТОЧНИК KP.RU