В Екатеринбурге бывшего директора департамента рекламы МУГИСО приговорили к девяти годам за взятки

25 Февр. 2020 2020-02-25T14:05:06+03:00

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В Екатеринбурге Кировский районный суд вынес приговор бывшему директору департамента рекламы МУГИСО Игорю Разунину. Его приговорили к 9 годам колонии строгого режима. Также он будет должен выплатить штраф в размере 5 миллионов рублей. Об этом «КП» рассказали в канцелярии суда. Бывшего директора департамента МУГИСО признали виновным по нескольким эпизодам получения взяток. Также он был признан виновным в покушению на взятку и в приготовлении к преступлению.

Разунина задержали в декабре 2016 года прямо в рабочем кабинете. Позже стало известно о новом уголовном деле. Тогда Игоря Разунина вновь заподозрили в получении денег от бизнесменов.

В 2016 году по делу о взятке проходил и бывший министр управления госимуществом Свердловской области Алексей Пьянков. В его случае до суда не дошло, а в 2017 году он возглавил Облкомунэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU