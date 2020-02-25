Выдавали себя за пожарных: трех уральцев, обманувших пенсионеров на 140 тысяч, отправили под суд

25 Февр. 2020 2020-02-25T13:49:29+03:00

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В Серове, что в Свердловской области, под суд отправили трех местных жителей 29, 27 и 24 лет, которых обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. От его рук пострадали 32 пенсионера. Все это произошло летом 2019 года.

Для этого он закупил пожарные извещатели, подготовил прейскурант, информацию о каждом из них, а также ламинированные выдержки из ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». При этом закон не обязывал горожан устанавливать извещатели у себя в домах – и мужчина об этом знал.

- С целью придания вида законной деятельности обвиняемый заказ в типографии бланки удостоверений в красной обложке с гербом РФ как для себя, так и для своих соучастников, в которые вписал наименование вымышленной им организации «Пожар-контроль», - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Всю информацию он заверил печатью своей знакомой, которая не знала, чем на самом деле он занимается.

После чего со всеми документами они начали обходить жилые дома, в которых жили пенсионеры, и продавать извещатели. Себя они выдавали за сотрудников подразделений пожарной безопасности.

- Ссылаясь на закон, они требовали установить в домах приборы. После согласия они устанавливали их и взимали с граждан необоснованно высокие деньги – две тысяч рублей за один датчик, - добавили в прокуратуре.

В итоге, мошенникам удалось обмануть 32 пенсионера на сумму свыше 141 тысячи рублей. На них завели уголовное дело и направили в Серовский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU