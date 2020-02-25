2020-02-25T11:45:13+03:00
Общество

Под Екатеринбургом на берегу озера за 240 миллионов продают коттедж с вертолетной площадкой и пирсом

На участке, помимо него, располагается гостевой домик и баня из сосновых бревен
Мария Трапезникова
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Фото: портал N1.RUФото: портал N1.RU
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Под Екатеринбургом, на берегу озера Таватуй, продают коттедж с вертолетной площадкой и полем для гольфа. Общая площадь участка – 2,7 гектара, на котором можно по желанию устроить теннисный корт, спа-комплекс, бассейн или поле для гольфа. Фасад самого коттеджа украшен художественной росписью и балюстрадой.

Фото: портал N1.RU

Фото: портал N1.RU

- Почти половина территории участка – лес с вековыми елями и кедрами. Мощь уральской природы, где энергетика земли и воды усиливают друг друга, создает все условия для респектабельного отдыха: резиденция с собственным эллингом и пирсом, выходящим на озеро, - говорится в объявлении, опубликованном на сайте N1.RU.

Помимо коттеджа на территории расположена русская баня, построенная из ароматных сосновых бревен. А также гостевой дом. Заплатить за все удобства нужно будет 240 миллионов рублей.

Фото: портал N1.RU

Фото: портал N1.RU

Фото: портал N1.RU

Фото: портал N1.RU

Фото: портал N1.RU

Фото: портал N1.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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