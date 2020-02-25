Под Екатеринбургом на берегу озера за 240 миллионов продают коттедж с вертолетной площадкой и пирсом
Под Екатеринбургом, на берегу озера Таватуй, продают коттедж с вертолетной площадкой и полем для гольфа. Общая площадь участка – 2,7 гектара, на котором можно по желанию устроить теннисный корт, спа-комплекс, бассейн или поле для гольфа. Фасад самого коттеджа украшен художественной росписью и балюстрадой.
Фото: портал N1.RU
- Почти половина территории участка – лес с вековыми елями и кедрами. Мощь уральской природы, где энергетика земли и воды усиливают друг друга, создает все условия для респектабельного отдыха: резиденция с собственным эллингом и пирсом, выходящим на озеро, - говорится в объявлении, опубликованном на сайте N1.RU.
Помимо коттеджа на территории расположена русская баня, построенная из ароматных сосновых бревен. А также гостевой дом. Заплатить за все удобства нужно будет 240 миллионов рублей.
Фото: портал N1.RU
Фото: портал N1.RU
Фото: портал N1.RU
ИСТОЧНИК KP.RU