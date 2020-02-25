Техосмотр, ввоз лекарств и оплата покупок: как изменится жизнь россиян с 1 марта

25 Февр. 2020 2020-02-25T10:05:23+03:00

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В 1 марта 2020 годы в России вступают в силу несколько важных изменений, которые коснутся миллионов россиян. К чему именно нужно быть готовым, читайте в материале.

Техосмотр для ретроавтомобилей

Росстандарт утвердил новый ГОСТ, по которому старые машины и ретроавтомобили теперь должны проходить специальную экспертизу, чтобы получить паспорт транспортного средства. Изменения касаются автомобилей, которым больше 30 лет. У таких машину будут проверять: общее техническое состояние, двигатель, внешний вид, интерьер, шасси и узлы, пишет издание NEWS.ru.

Ввоз в страну незарегистрированных лекарств

Разрешается ввоз в страну незарегистрированных лекарств, когда они жизненно необходимы пациенту. Такое решение принимает специальная врачебная комиссия. Документ будет действовать до начала 2024 года.

Ранее Правительству РФ ставили задачу сформировать список разрешенных для ввоза лекарственных препаратов, от Минздрава требуется перечень соответствующих заболеваний.

Деятельность адвокатов

Изменяются правила адвокатской деятельности. Теперь в соглашение между адвокатом и клиентом можно включить пункт, по которому оплата услуг зависит от результата оказанной помощи.

Но здесь есть исключение: этот пункт не включается в соглашение по уголовным делам и административным правонарушениям. Также с 1 марта 2020 года появляется возможность приостановления статуса адвоката по личным обстоятельствам.

Оплата товаров

Вносятся изменения в фискальные документы, большая часть из них касается реквизитов бумажного кассового чека. Теперь рядом с наименованием маркированного товара будет стоять буква «М». Но в электронном варианте будет стоять только код маркировки.

Изменения касаются несколько групп товаров: табак, алкоголь, меха. Позже изменения распространят на лекарства, а также одежду и обувь.

ИСТОЧНИК KP.RU