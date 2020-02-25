2020-02-25T10:05:23+03:00
Общество

Техосмотр, ввоз лекарств и оплата покупок: как изменится жизнь россиян с 1 марта

Изменения затронут жизнь миллионов граждан РФ
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Ретроавтомобили придется тщательнее готовить к техосмотруРетроавтомобили придется тщательнее готовить к техосмотруФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В 1 марта 2020 годы в России вступают в силу несколько важных изменений, которые коснутся миллионов россиян. К чему именно нужно быть готовым, читайте в материале.

Техосмотр для ретроавтомобилей

Росстандарт утвердил новый ГОСТ, по которому старые машины и ретроавтомобили теперь должны проходить специальную экспертизу, чтобы получить паспорт транспортного средства. Изменения касаются автомобилей, которым больше 30 лет. У таких машину будут проверять: общее техническое состояние, двигатель, внешний вид, интерьер, шасси и узлы, пишет издание NEWS.ru.

Ввоз в страну незарегистрированных лекарств

Разрешается ввоз в страну незарегистрированных лекарств, когда они жизненно необходимы пациенту. Такое решение принимает специальная врачебная комиссия. Документ будет действовать до начала 2024 года.

Ранее Правительству РФ ставили задачу сформировать список разрешенных для ввоза лекарственных препаратов, от Минздрава требуется перечень соответствующих заболеваний.

Деятельность адвокатов

Изменяются правила адвокатской деятельности. Теперь в соглашение между адвокатом и клиентом можно включить пункт, по которому оплата услуг зависит от результата оказанной помощи.

Но здесь есть исключение: этот пункт не включается в соглашение по уголовным делам и административным правонарушениям. Также с 1 марта 2020 года появляется возможность приостановления статуса адвоката по личным обстоятельствам.

Оплата товаров

Вносятся изменения в фискальные документы, большая часть из них касается реквизитов бумажного кассового чека. Теперь рядом с наименованием маркированного товара будет стоять буква «М». Но в электронном варианте будет стоять только код маркировки.

Изменения касаются несколько групп товаров: табак, алкоголь, меха. Позже изменения распространят на лекарства, а также одежду и обувь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экономический эффект от проектов «Бережливого производства» на СвЖД в 2019 году превысил 89 миллионов рублей
Сильный снег и гололед: свердловских водителей попросили отказаться от машины из-за непогоды
В Екатеринбурге бывшего директора департамента рекламы МУГИСО приговорили к девяти годам за взятки
Выдавали себя за пожарных: трех уральцев, обманувших пенсионеров на 140 тысяч, отправили под суд
ВТБ ускорил в три раза оформление кредитов наличными
В Екатеринбурге к станции метро «Ботаническая» пустят еще три автобуса
«Выразил свои эмоции»: уральский художник создал мерч с коронавирусом
Под Екатеринбургом на берегу озера за 240 миллионов продают коттедж с вертолетной площадкой и пирсом
В Екатеринбурге за 413 миллионов продают пятиэтажный дворец-банк
Свердловские армрестлеры завоевали пять наград на первенстве России
Зачем генконсул США в Екатеринбурге скидывает короткие видео на родину
Техосмотр, ввоз лекарств и оплата покупок: как изменится жизнь россиян с 1 марта
Шансов практически нет: волонтеры из Екатеринбурга спасают смертельно больного щенка хаски
Свердловский батутный парк заплатит 50 тысяч подростку за выбитые зубы
Свердловская почта сканирует фотографии героев Великой Отечественной войны
В Екатеринбурге пожарные эвакуировали 50 человек из-за пожара в высотке
Решили поехать на «попутке»: на свердловской трассе в жестком ДТП погиб 16-летний парень
Свердловская прокуратура выяснит, чем отравились юные хоккеисты из Нижнего Тагила
«Пассажиру стало плохо»: в Екатеринбурге встали трамваи
Водители, крепитесь: ремонтные работы на мосту под Екатеринбургом привели к многокилометровым пробкам
Готовьтесь к грязи: в середине теплой недели Екатеринбург накроет снегом
Холодная, суровая, но очень красивая: екатеринбуржец отправился в Норвегию и сделал удивительные фотографии
Верховный суд не стал освобождать депутата Гаффнера от «космического» долга
Уральский ученый предложил новый метод лечения опухоли мозга
В ДТП на Серовском тракте пострадали мужчина и ребенок