2020-02-25T10:00:21+03:00
Дом. Семья

Шансов практически нет: волонтеры из Екатеринбурга спасают смертельно больного щенка хаски

У малыша нашли шунт в печени и направили на операцию в Санкт-Петербург [ВИДЕО]
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: Анастасия КудрявцеваФото: Анастасия Кудрявцева
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Волонтеры приюта хаски из Екатеринбурга спасают щенка по кличке Оскар, у которого на днях диагностировали шунт в печени. Зоозащитники забили тревогу, когда состояние собаки резко ухудшилось. Позже выяснилось, что в уральской столице нет нужного оборудования, чтобы провести операцию.

- Сегодня мы с Оскаром выезжаем в Санкт-Петербург. Нас честно предупредили, что у нас практически нет шансов, но в Екатеринбурге шансов у нас нет однозначно! Консервативное лечение не помогает, совсем. У Оскара уже дисплазия почек, воспаление кишечника, сильнейшая интоксикация, его жизнь поддерживают капельницы, но разрушительные процессы они не останавливают и заболевания не лечат. Единственный вариант - операция, если нам повезет и шунт окажется один и операбельный. В Екатеринбурге нужного оборудования нет , ни в одной клинике. Такие операции у нас не делают, - рассказывают волонтеры.

Оскара решили сразу доставить в северную столицу, так как счет идет уже на часы.

Волонтеры говорят, что Оскару очень плохо.Видео: приют хаски в Екатеринбурге

- Счет идет на Часы. И двух наркозов он не вынесет. В Питере ему сделают компьютерную томографию под наркозом, и если шунт операбельный его, сразу не выводя из наркоза, прооперируют. Вот такие не радужные новости. Скрестите за нас пальчики и пожелайте Оскару удачи. Она ему понадобится, - добавили зоозащитники.

В прошлом году мы рассказывали вам историю спасения трехлапика хаски, которого спасли от живодеров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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