Свердловский батутный парк заплатит 50 тысяч подростку за выбитые зубы

25 Февр. 2020 2020-02-25T09:53:14+03:00

Никто из работников не следил за ее безопасностью

Изменить размер текста: A A

Во втором городе Свердловской области, Нижнем Тагиле, батутный парк «Джунгли» заплатит 50 тысяч рублей 12-летней девочке, которая во время отдыха там получила серьезную травму: сломанную переносицу, ушибы лба и выбитые зубы.

- В результате ненадлежащего контроля со стороны работника ИП, организовавшего деятельность парка развлечений, за безопасным нахождением детей на батуте 12-летней девочкой получена вышеуказанная травма, что послужило причиной физических и нравственных страдании, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

После проверки районный суд обязал администрацию парка выплатить девочке компенсацию морального вреда в 50 тысяч рублей. Однако родители подростка не согласились с решением и пошли в областной суд. Но там все оставили без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU