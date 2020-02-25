«Пассажиру стало плохо»: в Екатеринбурге встали трамваи

25 Февр. 2020 2020-02-25T07:11:43+03:00

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В Екатеринбурге, в районе ВИЗа, очередной трамвайный коллапс: сразу несколько составов не могут проехать по Татищева в сторону центра. К месту затруднения приехала бригада скорой помощи и наряд ГИБДД.

В диспетчерской ТТУ нам рассказали, что одному из пассажиров трамвая стало плохо, однако что конкретно произошло – непонятно. Движение планируют возобновить в ближайшее время.

Сегодня мы, кстати, рассказывали, почему тысячи екатеринбуржцев долгое время не могли доехать до Екатеринбурга из области по Челябинскому тракту. Все просто: там проходят ремонтные работы моста, возле поселка Кашино, которые продлятся ориентировочно до октября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU