2020-02-25T07:11:43+03:00
Общество

«Пассажиру стало плохо»: в Екатеринбурге встали трамваи

На место приехала бригада скорой помощи и наряд ГИБДД
Мария Трапезникова
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На место приехала бригада скорой помощи и наряд ГИБДДНа место приехала бригада скорой помощи и наряд ГИБДДФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге, в районе ВИЗа, очередной трамвайный коллапс: сразу несколько составов не могут проехать по Татищева в сторону центра. К месту затруднения приехала бригада скорой помощи и наряд ГИБДД.

В диспетчерской ТТУ нам рассказали, что одному из пассажиров трамвая стало плохо, однако что конкретно произошло – непонятно. Движение планируют возобновить в ближайшее время.

Сегодня мы, кстати, рассказывали, почему тысячи екатеринбуржцев долгое время не могли доехать до Екатеринбурга из области по Челябинскому тракту. Все просто: там проходят ремонтные работы моста, возле поселка Кашино, которые продлятся ориентировочно до октября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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