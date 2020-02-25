Водители, крепитесь: ремонтные работы на мосту под Екатеринбургом привели к многокилометровым пробкам
Водителям, которые каждый день ездят через Челябинский тракт, придется набраться терпения или искать пути объезда. Новости, поступившие от «Уралуправтодора» еще в январе, неутешительные: на 170-м километре, возле села Кашино, проходят работы по ремонту, которые начались еще в прошлом году и закончатся, ориентировочно, только в октябре.
- К весне начнутся бетонные работы. Направление в сторону Екатеринбурга будет закрыто ориентировочно до октября. Проезд будет сужен, и осуществляется по левой стороне, - рассказали в «Уралуправтодоре».
Развернуться и объехать можно будет на развязке 157-600 километра. А для того, чтобы попасть из Челябинска в Кашино, можно будет развернуться на участке 170-400 километра.
Дорожники еще раз просят всех водителей обращать внимание на изменения и заранее планировать свой маршрут и рассчитывать время на дорогу.
ИСТОЧНИК KP.RU