2020-02-25T06:53:40+03:00
Общество

Водители, крепитесь: ремонтные работы на мосту под Екатеринбургом привели к многокилометровым пробкам

Чинить его будут ориентировочно до октября
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба "Уралуправтодора"Фото: пресс-служба "Уралуправтодора"
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Водителям, которые каждый день ездят через Челябинский тракт, придется набраться терпения или искать пути объезда. Новости, поступившие от «Уралуправтодора» еще в январе, неутешительные: на 170-м километре, возле села Кашино, проходят работы по ремонту, которые начались еще в прошлом году и закончатся, ориентировочно, только в октябре.

- К весне начнутся бетонные работы. Направление в сторону Екатеринбурга будет закрыто ориентировочно до октября. Проезд будет сужен, и осуществляется по левой стороне, - рассказали в «Уралуправтодоре».

Развернуться и объехать можно будет на развязке 157-600 километра. А для того, чтобы попасть из Челябинска в Кашино, можно будет развернуться на участке 170-400 километра.

Дорожники еще раз просят всех водителей обращать внимание на изменения и заранее планировать свой маршрут и рассчитывать время на дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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