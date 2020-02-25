Готовьтесь к грязи: в середине теплой недели Екатеринбург накроет снегом

25 Февр. 2020 2020-02-25T06:31:32+03:00

Эта неделя в Екатеринбурге будет очень грязной Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Эта неделя выдалась сокращенной из-за праздников, и если вы вдруг так и не вышли прогуляться в выходные, то погода дает вам второй шанс: середина недели в Екатеринбурге будет теплой. Но снежной, так что лучше заранее морально настройтесь на то, что вернетесь домой грязными. Рассказываем, какие температуры пообещали горожанам синоптики из Уралгидрометцентра.

Во вторник, 25 февраля, воздух прогреется до +2. На дорогах может быть гололедица, так что будьте аккуратны и смотрите под ноги. Ветер юго-восточный с порывами до 10 м/сек.

В ночь на среду, 26 февраля, Екатеринбург завалит снегом. Температура опустится до -3. Днем снег продолжит идти, но вот столбики термометров поднимутся до +2. Ветер юго-восточный с порывами до 11 м/сек.

В ночь на четверг, 27 февраля, похолодает до -5, в некоторых районах может пройти небольшой снег. Порывы ветра могут достигнуть 15 м/сек. Днем осадков не обещают – но обещают потепление до +3.

ИСТОЧНИК KP.RU