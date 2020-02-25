2020-02-25T06:15:18+03:00
Общество

Холодная, суровая, но очень красивая: екатеринбуржец отправился в Норвегию и сделал удивительные фотографии

Показываем часть из них
Мария Трапезникова
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Фото: Василий ЯковлевФото: Василий Яковлев
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Фотограф из Екатеринбурга, Василий Яковлев, решил проводить зиму в холодной и суровой Норвегии. Он отправился на Лофотенские острова – архипелаг в Норвежском море у северо-западного побережья страны и сделал десятки шикарных фотографий, изобразив ее во всей красоте: с заснеженными вершинами гор, одинокими скандинавскими домиками, прозрачной водой-зеркалом, фермами и туманными рассветами.

Фото: Василий Яковлев

Фото: Василий Яковлев

Василию даже удалось поймать необычное явление природы – фигуристый лед, похожий на разрывающуюся бездну. Это происходит из-за того, что ночью вода у берега подмерзает, а в отлив лед опускается на прибрежные камни и образует такие удивительные формы.

Фото: Василий Яковлев

Фото: Василий Яковлев

Фото: Василий Яковлев

Фото: Василий Яковлев

Фото: Василий Яковлев

Фото: Василий Яковлев

Фото: Василий Яковлев

Фото: Василий Яковлев

Фото: Василий Яковлев

Фото: Василий Яковлев

Фото: Василий Яковлев

Фото: Василий Яковлев

ИСТОЧНИК KP.RU

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