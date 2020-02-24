2020-02-24T15:41:52+03:00
Наука

Уральский ученый предложил новый метод лечения опухоли мозга

Подход основан на генной инженерии
Лев ИСТОМИН
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До решения проблемы еще далеко, но начало положеноДо решения проблемы еще далеко, но начало положеноФото: Алексей БУЛАТОВ
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Специалист Уральского государственного медицинского университета Всеволод Мелехин разработал новый метод борьбы со злокачественными опухолями мозга, который основан на генной инженерии.

Ученый использовал с своей разработке биотехнологии, которые точечно воздействуют на патологию. Ген Клото, отвечающий за продолжительность жизни и способный бороться с раковыми клетками, доставляется напрямую к клеткам опухоли, рассказывают в пресс-службе Фонда содействия инновациям в Свердловской области.

Под воздействием гена опухоль перестает синтезировать новые клетки, а старые в этом время гибнут. В ходе доклинических испытаний оказалось, что рост опухолевых клеток снижается на 20%, а их жизнеспособность уменьшается на 80%.

Всеволод Мелехин занимается этой проблемой уже пять лет. В 2-17 году молодой ученый выиграл грант от Фонда на 500 тысяч рублей на свой проект. Именно эти деньги помогли ему продвинуться в решении проблемы.

В самом Фонде говорят, что до решения проблемы еще далеко, так как опухоли головного мозга – самый агрессивный вид рака.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Уральский ученый предложил новый метод лечения опухоли мозга
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