Уральский ученый предложил новый метод лечения опухоли мозга

24 Февр. 2020 2020-02-24T15:41:52+03:00

До решения проблемы еще далеко, но начало положено Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Специалист Уральского государственного медицинского университета Всеволод Мелехин разработал новый метод борьбы со злокачественными опухолями мозга, который основан на генной инженерии.

Ученый использовал с своей разработке биотехнологии, которые точечно воздействуют на патологию. Ген Клото, отвечающий за продолжительность жизни и способный бороться с раковыми клетками, доставляется напрямую к клеткам опухоли, рассказывают в пресс-службе Фонда содействия инновациям в Свердловской области.

Под воздействием гена опухоль перестает синтезировать новые клетки, а старые в этом время гибнут. В ходе доклинических испытаний оказалось, что рост опухолевых клеток снижается на 20%, а их жизнеспособность уменьшается на 80%.

Всеволод Мелехин занимается этой проблемой уже пять лет. В 2-17 году молодой ученый выиграл грант от Фонда на 500 тысяч рублей на свой проект. Именно эти деньги помогли ему продвинуться в решении проблемы.

В самом Фонде говорят, что до решения проблемы еще далеко, так как опухоли головного мозга – самый агрессивный вид рака.

ИСТОЧНИК KP.RU