2020-02-24T14:37:19+03:00
Происшествия

В ДТП на Серовском тракте пострадали мужчина и ребенок

Аварию спровоцировал водитель «Оки»
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДДНа месте ДТП работают сотрудники ГИБДДФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Днем, 24 февраля, на 164-м километре Серовского тракта произошло ДТП с участием иномарки Nissan Almera и отечественной легковушки «Ока».

По информации от Отделения пропаганды ГИБДД по Свердловской области, водитель «Оки» выезжая с второстепенной дороги на трассу, не предоставил преимущество иномарке. В результате от удара выбросило в кювет. Обе машины получили серьезные механические повреждения.

Пострадали в ДТП и два человека: у трехлетней малышки, которая ехала в иномарке, прибывшие на место аварии медики диагностировали ушиб подбородка, а у 48-летнего водителя «Оки» обнаружили сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки. Его отвезли в больницу.

- Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП, на месте работают сотрудники ГИБДД, - рассказали в Отделении пропаганды регионального ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уральский ученый предложил новый метод лечения опухоли мозга
В ДТП на Серовском тракте пострадали мужчина и ребенок
В Нижнем Тагиле на ремонт семи улиц потратят больше 137 миллионов рублей
Против создателя «Красной кнопки» в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
Вратарь Якуб Коварж вернулся в строй: ХК «Автомобилист» отправился на выезд
В Екатеринбурге мошенники начали поквартирный обход
В Свердловской области подросло число безработных
Жителям Екатеринбурга покажут работы художника Ильи Репина
Нижний Тагил начал праздновать Масленицу: программа мероприятий
«Он пообщается с горожанами»: посол США в России приедет в Екатеринбург
В Екатеринбурге судят руководителя конторы по кибербезопасности
Новая неделя началась в Екатеринбурге с сильного гололеда
Вышли в плей-офф: «Уралочка» обыгрывает петербурженок «всухую»
Екатеринбургская группа «Сансара» сразилась с латвийцами Brainstorm на шоу «Сто к одному»
Строительство трамвайной ветки в Солнечный обойдется Екатеринбургу в 800 миллионов
Выехали три бригады пожарных: в Екатеринбурге на ЖБИ загорелся недострой
«Поссорилась с родителями и уехала с незнакомцем»: в Екатеринбурге пропала молодая девушка
Свердловские силовики отметили мужской праздник хоккейным матчем
Плохо убирали снежные завалы: Высокинский уволил главу Октябрьского района Екатеринбурга
Тушили несколько бригад: на Урале сгорел жилой дом
Из мальчиков в мужчины за 500 тысяч: екатеринбургский центр «Батя» выиграл президентский грант
Погода на День защитника Отечества: уральцев ждет тепло и небольшой снег