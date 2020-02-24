В ДТП на Серовском тракте пострадали мужчина и ребенок
Днем, 24 февраля, на 164-м километре Серовского тракта произошло ДТП с участием иномарки Nissan Almera и отечественной легковушки «Ока».
По информации от Отделения пропаганды ГИБДД по Свердловской области, водитель «Оки» выезжая с второстепенной дороги на трассу, не предоставил преимущество иномарке. В результате от удара выбросило в кювет. Обе машины получили серьезные механические повреждения.
Пострадали в ДТП и два человека: у трехлетней малышки, которая ехала в иномарке, прибывшие на место аварии медики диагностировали ушиб подбородка, а у 48-летнего водителя «Оки» обнаружили сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки. Его отвезли в больницу.
- Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП, на месте работают сотрудники ГИБДД, - рассказали в Отделении пропаганды регионального ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU