В ДТП на Серовском тракте пострадали мужчина и ребенок

24 Февр. 2020 2020-02-24T14:37:19+03:00

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Днем, 24 февраля, на 164-м километре Серовского тракта произошло ДТП с участием иномарки Nissan Almera и отечественной легковушки «Ока».

По информации от Отделения пропаганды ГИБДД по Свердловской области, водитель «Оки» выезжая с второстепенной дороги на трассу, не предоставил преимущество иномарке. В результате от удара выбросило в кювет. Обе машины получили серьезные механические повреждения.

Пострадали в ДТП и два человека: у трехлетней малышки, которая ехала в иномарке, прибывшие на место аварии медики диагностировали ушиб подбородка, а у 48-летнего водителя «Оки» обнаружили сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки. Его отвезли в больницу.

- Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП, на месте работают сотрудники ГИБДД, - рассказали в Отделении пропаганды регионального ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU