В Нижнем Тагиле на ремонт семи улиц потратят больше 137 миллионов рублей

24 Февр. 2020 2020-02-24T14:23:37+03:00

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Администрация Нижнего Тагила определилась с субподрядчиком, который с 20 марта по 25 сентября 2020 года отремонтирует в городе дорожные участки на семи улицах. Стоимость всех работ составит 137,5 миллионов рублей.

Речь идет о замене дорожного полотна на участках улиц Дружинина, Красногвардейской, Кулибина, Матросова, Пожарского, Черных и Шевченко. Субподрядчика искал МУП «Тагилдорстрой», по итогам электронного аукциона тендер достался компании «АэродромДорСтрой». Компания оказалась единственным заявителем.

Всего в 2020 году в Нижнем Тагиле отремонтируют 22 улицы, на это потратят чуть больше 626 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU