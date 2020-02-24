В Нижнем Тагиле на ремонт семи улиц потратят больше 137 миллионов рублей
Администрация Нижнего Тагила определилась с субподрядчиком, который с 20 марта по 25 сентября 2020 года отремонтирует в городе дорожные участки на семи улицах. Стоимость всех работ составит 137,5 миллионов рублей.
Речь идет о замене дорожного полотна на участках улиц Дружинина, Красногвардейской, Кулибина, Матросова, Пожарского, Черных и Шевченко. Субподрядчика искал МУП «Тагилдорстрой», по итогам электронного аукциона тендер достался компании «АэродромДорСтрой». Компания оказалась единственным заявителем.
Всего в 2020 году в Нижнем Тагиле отремонтируют 22 улицы, на это потратят чуть больше 626 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU