Вратарь Якуб Коварж вернулся в строй: ХК «Автомобилист» отправился на выезд

24 Февр. 2020 2020-02-24T13:08:49+03:00

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Уральский хоккейный клуб «Автомобилист» отправился на выезд, чтобы сыграть два матча в преддверии плей-офф: 25 февраля команда сыграет в Балашихе с «Авангардом», а 27 февраля в Казани выйдет на лед против «Ак Барса».

На выезд вместе с командой отправился вратарь ХК «Автомобилист» Якуб Коварж, который не выходил на лед с 25 января 2020 года после того, как получил травму во время игры с «Ак Барсом».

Также команду усилили голкиперами Владимиром Галкиным и Леонидом Фоминым. В родном Екатеринбурге остались восстанавливаться после полученных травм Денис Бодров и Анатолий Голышев.

ИСТОЧНИК KP.RU