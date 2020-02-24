В Екатеринбурге мошенники начали поквартирный обход
В Екатеринбурге активизировались мошенники, которые под видом сотрудников ЕРЦ и управляющих компаний совершают поквартирный обход, навязывая услуги по замене счетчиков воды и электроэнергии.
Для убедительности мошенники надевают спецодежду, собственникам квартир они выдают документ о несоответствии приборов учета нормам, предлагая заменить оборудование.
За свои услуги «гости» просят 7400 рублей, предлагая провести поверку счетчиков «здесь и сейчас». Однако в ЕРЦ предупреждают, что их специалисты не проводят поверку приборов учета и не совершают поквартирный обход с подобными целями.
ИСТОЧНИК KP.RU