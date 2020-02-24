В Екатеринбурге мошенники начали поквартирный обход

24 Февр. 2020 2020-02-24T12:55:44+03:00

За свои услуги они просят 7400 рублей

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В Екатеринбурге активизировались мошенники, которые под видом сотрудников ЕРЦ и управляющих компаний совершают поквартирный обход, навязывая услуги по замене счетчиков воды и электроэнергии.

Для убедительности мошенники надевают спецодежду, собственникам квартир они выдают документ о несоответствии приборов учета нормам, предлагая заменить оборудование.

За свои услуги «гости» просят 7400 рублей, предлагая провести поверку счетчиков «здесь и сейчас». Однако в ЕРЦ предупреждают, что их специалисты не проводят поверку приборов учета и не совершают поквартирный обход с подобными целями.

ИСТОЧНИК KP.RU