В Свердловской области подросло число безработных
В Свердловской области увеличилось количество официально зарегистрированных безработных граждан. С ноября 2019 года по январь 2020 года на Урале зарегистрировали 86,5 тысячи безработных. Это на 100 человек больше, чем было в четвертом квартале минувшего года.
Уровень безработицы на Среднем Урале сейчас по официальным данным составляет 4%. Ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский говорил, что низкий уровень безработицы в городе ведет к кадровому дефициту в востребованных отраслях экономики. Многие вакансии сегодня в уральской столице не закрыты из-за нехватки специалистов.
ИСТОЧНИК KP.RU