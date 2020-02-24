В Свердловской области подросло число безработных

24 Февр. 2020 2020-02-24T12:05:17+03:00

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В Свердловской области увеличилось количество официально зарегистрированных безработных граждан. С ноября 2019 года по январь 2020 года на Урале зарегистрировали 86,5 тысячи безработных. Это на 100 человек больше, чем было в четвертом квартале минувшего года.

Уровень безработицы на Среднем Урале сейчас по официальным данным составляет 4%. Ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский говорил, что низкий уровень безработицы в городе ведет к кадровому дефициту в востребованных отраслях экономики. Многие вакансии сегодня в уральской столице не закрыты из-за нехватки специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU