2020-02-24T12:05:17+03:00
Экономика

В Свердловской области подросло число безработных

Уровень безработицы сейчас составляет 4%
Лев ИСТОМИН
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В Свердловской области увеличилось количество официально зарегистрированных безработных граждан. С ноября 2019 года по январь 2020 года на Урале зарегистрировали 86,5 тысячи безработных. Это на 100 человек больше, чем было в четвертом квартале минувшего года.

Уровень безработицы на Среднем Урале сейчас по официальным данным составляет 4%. Ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский говорил, что низкий уровень безработицы в городе ведет к кадровому дефициту в востребованных отраслях экономики. Многие вакансии сегодня в уральской столице не закрыты из-за нехватки специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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