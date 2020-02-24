Нижний Тагил начал праздновать Масленицу: программа мероприятий

24 Февр. 2020 2020-02-24T10:10:01+03:00

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С 24 февраля по 1 марта 2020 года по всей России отмечают Масленицу. На Урале главные торжества пройдут в Екатеринбурге. Также множество мероприятий с сегодняшнего дня проводят и во втором по величине уральском городе Нижний Тагил.

Мэрия города представила подробную программу празднования Масленицы с понедельника по воскресенье. Гуляния пройдут на нескольких площадках, среди которых: музеи, библиотеки, дворцы культуры, а также открытые площадки.

Масленичные мероприятия стартовали в понедельник, 24 февраля, в библиотеках №3 и №8 Нижнего Тагила, а также во Дворце культуры деревни Усть-Утка.

В среду в большом зале Филармонии города состоится концерт с участием оркестра «Тагильские гармоники, а в субботу в этнопарке «Ермаково городище» проведут фестиваль «Широкая Масленица».

Фото: администрация Нижнего Тагила

Фото: администрация Нижнего Тагила

ИСТОЧНИК KP.RU