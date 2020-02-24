«Он пообщается с горожанами»: посол США в России приедет в Екатеринбург

24 Февр. 2020 2020-02-24T10:55:58+03:00

Это будет его первая поездка по стране за пределы Москвы

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Посол США в России Джон Салливан, который до нового назначении осенью 2019 года работал заместителем госсекретаря в Вашингтоне, в ближайшее время посетит Екатеринбург. Об этом сообщила радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» генеральный консул США в Екатеринбурге Эми Сторроу.

У Салливана два приоритета в работе на сегодняшний день: развитие торговли между Штатами и Российской Федерацией, а также борьба с терроризмом. Возможно, что именно эти вопросы будут затронуты в ходе официального визита. Отметим, что эта поездка станет первой для Салливана за пределы Москвы.

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- Мы пока еще только разрабатываем план визита. Попытаемся организовать встречу, на которой местные жители смогли бы ему посоветовать, что можно попробовать из местной еды, - рассказала «КП-Екатеринбург» Эми Сторроу. – Он встретится не только с официальными лицами, но и с простыми горожанам.

ИСТОЧНИК KP.RU