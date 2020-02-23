Вышли в плей-офф: «Уралочка» обыгрывает петербурженок «всухую»

23 Февр. 2020 2020-02-23T21:41:15+03:00

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Накануне во втором городе Свердловской области, Нижнем Тагиле, прошел заключительный 16 тур российской «Суперлиги Париматч». На паркете встретились волейболистки «Уралочки» и питерской «Ленинградки». В начале первого сета была равная борьба, без серьезных отрывов. Обе команды хорошо играли в защите.

- Наши волейболистки играли очень активно и к середине сета оторвались уже на пять очков. Однако затем допустили несколько неудачных действий подряд и позвонили соперницам подобраться поближе, - рассказали в пресс-службе «Уралочки». - В итоге, первый сет был выигран екатеринбурженками.

Фото: пресс-служба ВК "Уралочка"

Второй сет начинается очень резво - уралочкам удается резко уйти в отрыв. Он выигрывается тоже очень уверенно. А вот третий сет начался, наоборот, неудачно из-за собственных ошибок. Но чуть позже игру удалось наладить, поэтому и этот раунд заканчивается победой сборной из Екатеринбурга. Итоговый счет - 3:0 в пользу «Уралочки», и наша команда выходит в плей-офф.

ИСТОЧНИК KP.RU