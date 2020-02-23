2020-02-23T16:26:07+03:00
Общество

Строительство трамвайной ветки в Солнечный обойдется Екатеринбургу в 800 миллионов

Часть этих денег отдадут на прокладку путей через высоковольтную линию
Мария Трапезникова
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Трамвайную ветку до Солнечного проложат за 800 миллионов рублейТрамвайную ветку до Солнечного проложат за 800 миллионов рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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На строительство трамвайной ветки в Солнечный планируют выделить порядка 800 миллионов рублей. При этом, 200-300 миллионов из этих денег отдадут на прокладку путей через высоковольтную линию, которая проходит через улицу 2-ая Новосибирская. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе мэрии.

О том, что трамвайной ветке быть, стало известно еще летом 2019 года. Общая площадь проектируемой территории - 25,13 гектаров. Разворотное кольцо планируют построить на перекрестке улиц Лучистая и Чемпионов.

Протяженность составит 1,8 километра - с четырьмя остановками на линии. Вместе со строительством новой линии будет проведена реконструкция уже существующей улично-дорожной сети – в частности, нескольких перекрестков и улиц Лучистая и 2-я Новосибирская. Трамвайная линия протянется от Вторчермета до Солнечного, она станет первой очередью перспективной линии до Аутлет-центра с организацией транспортно-пересадочного узла.

Напомним, что изначально на ее строительство планировали потратить 99 миллионов. Работы должны начаться уже в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Строительство трамвайной ветки в Солнечный обойдется Екатеринбургу в 800 миллионов
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