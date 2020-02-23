2020-02-23T15:37:11+03:00
Происшествия

Выехали три бригады пожарных: в Екатеринбурге на ЖБИ загорелся недострой

С огнем справились через 10 минут, все остались целы и невредимы
Мария Трапезникова
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Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
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Сегодня днем в Екатеринбурге, в районе ЖБИ, на улице Рассветная загорелось строящееся здание. Диспетчеры МЧС получили вызов в 14:25, на место направились три бригады из 11 человек.

- На площади 20 квадратных метров был сильно поврежден утеплитель на первом этаже недостроя, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

С огнем удалось совладать уже через 10 минут, к 14:46 спасатели закончили разбирать сгоревшие конструкции. Все остались целы и невредимы.

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

ИСТОЧНИК KP.RU

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