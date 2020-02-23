2020-02-23T07:44:53+03:00
Общество

Погода на День защитника Отечества: уральцев ждет тепло и небольшой снег

Рассказываем, почему стоит выйти из дома и прогуляться
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге и области будет тепло и чуть-чуть снежноВ Екатеринбурге и области будет тепло и чуть-чуть снежноФото: Алексей БУЛАТОВ
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Три дня выходных - отличный повод отвлечься, наконец, от работы и выйти прогуляться. Тем более, что погода, которая пришла на Урал, очень к этому располагает. Поэтому мы рассказываем, что синоптики из Уралгидрометцентра предрекли на сегодняшний день.

- В Екатеринбурге утром на дорогах может быть небольшая гололедица. Днем столбики термометров поднимутся до +2, - рассказали там. - В области температура колеблется от -2 до +3. Местами может пройти небольшой снег.

А мы, кстати, не так давно рассказывали, что провожать мужской праздник традиционно будут из пушек. Военные Центрального военного округа дадут 30 залпов, после чего горожан ждет праздничный салют. Мероприятие назначено на 21:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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