Погода на День защитника Отечества: уральцев ждет тепло и небольшой снег
Три дня выходных - отличный повод отвлечься, наконец, от работы и выйти прогуляться. Тем более, что погода, которая пришла на Урал, очень к этому располагает. Поэтому мы рассказываем, что синоптики из Уралгидрометцентра предрекли на сегодняшний день.
- В Екатеринбурге утром на дорогах может быть небольшая гололедица. Днем столбики термометров поднимутся до +2, - рассказали там. - В области температура колеблется от -2 до +3. Местами может пройти небольшой снег.
А мы, кстати, не так давно рассказывали, что провожать мужской праздник традиционно будут из пушек. Военные Центрального военного округа дадут 30 залпов, после чего горожан ждет праздничный салют. Мероприятие назначено на 21:00.
ИСТОЧНИК KP.RU