22 Февр. 2020 2020-02-22T20:21:38+03:00

Укусы на теле оставила сторожевая собака уже после смерти мужчины

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На территории заброшенного детского лагеря под Нижним Тагилом нашли искусанное тело сторожа. Как рассказали в следственном комитете, укусы на теле мужчины оставила сторожевая собака уже после смерти.

- Предположительно у мужчины случился инфаркт. Причина смерти сейчас указана как общее переохлаждение. После того как нашли тело, увидели посмертные обгрызания животного на конечностях, - рассказал руководитель следственного отдела по Пригородному району СК РФ по Свердловской области Вадим Белкин.

Предположительно сторож погиб еще пять дней назад. Сейчас следователи проводят проверку по факту его смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU