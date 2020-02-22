2020-02-22T17:53:59+03:00
Общество

Покупала икру, игрушки и конфеты: на Урале женщину будут судить за использование чужой банковской карты

Жительнице Серова грозит до трех лет лишения свободы
Алина СУРИНА
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За потраченные с чужой карты деньги женщину могут отправить за решетку на три годаЗа потраченные с чужой карты деньги женщину могут отправить за решетку на три годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Серове будут судить женщину за использование чужой банковской карты. О том, что с потерянной карты пропадают деньги, в полицию Серова сообщила местная жительница. Она рассказала, что потеряла карту, но заблокировала его только после того, как заметила, что сумма на ней уменьшилась на 14 тысяч.

Сотрудники полиции выяснили личность злоумышленницы – ей оказалась 55-летняя женщина. Серовчанка забрала карту из банкомата в одном из торговых центров. Карта оказалась неименная и с бесконтактной оплатой. Женщина стала оплачивать ей свои покупки.

- Женщина приобретала, довольно- таки, дорогостоящие товары – красную игру, детские игрушки, конфеты, косметику. По словам женщины-фигуранта, она надеялась на то, что никто и никогда не установит ее личность. Однако по полученной оперативной информации сотрудниками полиции женщина была установлена. Ранее к какой- либо ответственности она не привлекалась, работает, положительно характеризуется. Всего женщина побывала в 16 торговых объектах города. В результате из 90 тысяч рублей - лимитированных денежных средств - злоумышленница похитила порядка 14 тысяч рублей, - рассказала следователь отдела полиции Серова Елена Ларионова.

Обвиняемая оплатила материальный ущерб и искренне раскаялась в совершенном преступлении. Сейчас по статье «мошенничество с использованием платежных карт» ей грозит до 3 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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