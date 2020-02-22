Покупала красную икру и косметику: жительнице Серова грозит три года лишения свободы за то, что она расплачивалась чужой банковской картой

22 Февр. 2020 2020-02-22T14:49:22+03:00

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В Серове на скамье подсудимых скоро окажется 55-летняя местная жительница. Женщина подозревается в мошенничестве. На ее след правоохранители вышли после 14 января, когда о преступлении рассказала пострадавшая женщина.

- Женщина сообщила, что неизвестным с помощью ее утерянной банковской карты совершаются покупки в торговых объектах города, - поясняют в ГУ МВД по Свердловской области. - Общая сумма списанных средств составила около 14 тысяч рублей. Сразу после обнаружения несанкционированных операций банковскую карту женщина заблокировала по номеру «горячей линии» банка.

Вскоре полицейские установили личность мошенницы и задержали ее. Она призналась, что нашла забытую карточку в банкомате в одном из торговых центров. При этом операция по ней не была завершена.

- Карта была неименной, с бесконтактной технологией оплаты, не требующей при расчете в торговой сети введения пин-кода, - отмечают в ведомстве.

В итоге женщина забрала ее и стала пользоваться, покупая красную икру, игрушки для детей, конфеты и косметику в 16 магазинах. При этом раньше проблем с законом у нее не было, а характеристики на нее были сплошь положительными. Ущерб потерпевшей она вернула. Однако ей все равно грозит до трех лет лишения свободы. Дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU