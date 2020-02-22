«Сдали анализы и ушли»: в Екатеринбурге на карантин по решению суда посадили двух детей, вернувшихся с мамой из Китая

22 Февр. 2020 2020-02-22T09:24:44+03:00

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История с семьей 31-летней Елены Синцовой (имя и фамилия изменены, - Прим. Ред.), для которой отпуск в Китае обернулся принудительным карантином, получила продолжение. Так, накануне мы писали о том, что женщина с двумя детьми отдыхала в Китае, а когда вернулась в Екатеринбург медики проверили их на коронавирус. Результат был отрицательный, но потом у девочек вдруг поднялась температура из-за ОРЗ из-за чего врачи решили, что детей надо положить в больницу на карантин. Мама девочек отказалась, тогда врачи обратились в суд, чтобы принудительно доставить их туда.

В пятницу 21 февраля, суд удовлетворил этот иск. Женщина на заседание не явилась, так что решение выносили заочно. Вечером к ней должны были придти сотрудники полиции и Роспотребнадзора, чтобы забрать детей. Но, как сообщили журналистам «КП-Екатеринбург» источники в медицинских кругах, в карантин дети якобы так и не попали.

- Они сдали анализы и ушли, проигнорировав решение суда, - сообщил источник.

Добавим, что по решению Кировского районного суда детей должны были поместить в карантин по 26 февраля включительно. В пресс-службе 40-й горбольницы эту информацию отказались комментировать.

ИСТОЧНИК KP.RU