На Полевском тракте «Тойота Камри» насмерть сбила 66-летнего мужчину
Госавтоинспекция Екатеринбурга разбирается в обстоятельствах аварии, случившейся в пятницу вечером. ДТП произошло на Полевском тракте. «Тойота Камри», двигаясь в сторону Екатеринбурга, на нерегулируемом пешеходном переходе сбила 66-летнего мужчину. Он скончался на месте.
- Мужчина приехал на автобусе и вместе с двумя другими пешеходами - женщинами переходил дорогу, - уточняют в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. - В начале перехода неожиданно справа выехала автомашина. Одна женщина осталась на месте, вторая успела отойти назад, мужчина пошел вперед и был сбит.
За рулем иномарки сидел 51-летний мужчина, чей водительский стаж составляет 28 лет.
- Обстоятельства ДТП будут установлены в ходе начавшегося расследования, по окончании которого будет принято мотивированное решение, - добавили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU