2020-02-22T07:20:24+03:00
Происшествия

На Полевском тракте «Тойота Камри» насмерть сбила 66-летнего мужчину

ДТП случилось на нерегулируемом переходе
Данил СВЕЧКОВ
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Авария произошла в темное время суток. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по ЕкатеринбургуАвария произошла в темное время суток. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу
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Госавтоинспекция Екатеринбурга разбирается в обстоятельствах аварии, случившейся в пятницу вечером. ДТП произошло на Полевском тракте. «Тойота Камри», двигаясь в сторону Екатеринбурга, на нерегулируемом пешеходном переходе сбила 66-летнего мужчину. Он скончался на месте.

- Мужчина приехал на автобусе и вместе с двумя другими пешеходами - женщинами переходил дорогу, - уточняют в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. - В начале перехода неожиданно справа выехала автомашина. Одна женщина осталась на месте, вторая успела отойти назад, мужчина пошел вперед и был сбит.

За рулем иномарки сидел 51-летний мужчина, чей водительский стаж составляет 28 лет.

- Обстоятельства ДТП будут установлены в ходе начавшегося расследования, по окончании которого будет принято мотивированное решение, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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