21 Февр. 2020 2020-02-21T20:09:04+03:00

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На Урале нашли пропавшую больше недели назад 15-летнюю Анастасию Казакову. Школьница сбежала из социально-реабилитационного центра в Первоуральске. Девочка отпросилась погулять и не вернулась.

- Это история, связанная с пропажей девочки закончилась благополучно. Она действительно обнаружена, живая и здоровая. Ни в какую криминальную историю она к счастью не попала, - подтвердил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Чтобы школьница больше самовольно не покидала социально-реабилитационный центр, с ней проводят профилактические беседы.

ИСТОЧНИК KP.RU