21 Февр. 2020 2020-02-21T18:45:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Музее истории Екатеринбурга открылась экспресс-выставка старинных печатей и оттисков. Раньше они служили подтверждением подлинности документа, подчеркивали статус, рассказывали о профессии, а также сохраняли конфиденциальность письма. Печати могли быть двух видов - эпиграфические состояли из инициалов или полного имени хозяина печати, а эмблематические символично указывали на род занятий.

- Как в частной, так и в государственной сфере печати были неразрывно связаны с геральдикой, - рассказали в пресс-службе музея. - Оттиски печатей дворян указывали на высокое положение владельца. Они содержали либо герб рода целиком, либо его отдельные элементы и вензель.

В Екатеринбурге над созданием печатей трудились как частные ремесленники, так и рабочие камнерезной фабрики. Печати делали из минералов, горных пород, дерева и слоновой кости. Их делали в виде цилиндра, бусин или плоской таблетки на подвижной дужке. Особенно популярны были в виде хрустальной многогранной призмы.

Новая экспресс-выставка открылась в рамках проекта, посвящённого истории повседневных вещей, окружавших горожан более века назад. Мини-экспозиция расположена на цокольном этаже Музея истории Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU