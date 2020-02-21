2020-02-21T17:07:56+03:00
Общество

Ural Music Night выиграл президентский грант на 40 миллионов

Деньги пойдут на организацию мероприятия в этом году
Алина СУРИНА
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Фестиваль Ural Music Night проходит в Екатеринбурге в конце июняФестиваль Ural Music Night проходит в Екатеринбурге в конце июняФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ural Music Night выиграл президентский грант на 40 миллионов. Деньги пойдут на организацию мероприятия в этом году. Всего на проведение фестиваля потратят 123,3 миллиона. Результаты конкурса опубликовали на сайте Фонда президентских грантов.

Проект лагеря для музыкантов Ural Music Camp от создателей Ural Music Night также выиграл грант на сумму 1,3 миллионов рублей.

Напомним, в прошлом году прошел пятый по счету Ural Music Night, который посетили 300 тысяч человек. Также мы писали, что из-за толпы, которая прорвала оцепление и не слушалась охранников пришлось прервать концерт Хаски и ЛСП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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