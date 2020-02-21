Инцидент с упавшей на человека глыбой льда с крыши дома на Энтузиастов, оказался постановкой
Таким образом горожане хотели привлечь внимание к нечищеным крышам
Фото: Инцидент Екатеринбург
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Инцидент с упавшей на человека глыбой льда с крыши дома на Энтузиастов, оказался постановкой. Об этом рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург».
- После недолгой беседы подписчик сам признался, что таким образом хотел привлечь внимание УК к данной проблеме, - сообщили в группе «Инцидент Екатеринбург».
Ранее, мы писали, что мужчина от упавшей на него глыбы льда потерял сознание и очевидцы вызвали ему скорую. В действительности оказалось, что никто не пострадал и медиков на этот адрес никто не вызывал.
ИСТОЧНИК KP.RU