21 Февр. 2020 2020-02-21T16:15:27+03:00

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Инцидент с упавшей на человека глыбой льда с крыши дома на Энтузиастов, оказался постановкой. Об этом рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург».

- После недолгой беседы подписчик сам признался, что таким образом хотел привлечь внимание УК к данной проблеме, - сообщили в группе «Инцидент Екатеринбург».

Ранее, мы писали, что мужчина от упавшей на него глыбы льда потерял сознание и очевидцы вызвали ему скорую. В действительности оказалось, что никто не пострадал и медиков на этот адрес никто не вызывал.

ИСТОЧНИК KP.RU