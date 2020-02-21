В Екатеринбурге уничтожили гигантский кофейный стаканчик

21 Февр. 2020 2020-02-21T14:52:52+03:00

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В Екатеринбурге, в районе Юго-Запада на Академика Бардина, снесли нелегальный киоск в виде кофейного стаканчика. Это было сделано по предписанию администрации Ленинского района и решению суда.

- Большинству субъектов нестационарной торговли придется сменить место дислокации и переместиться в стационарные торговые помещения на первых этажах городских многоэтажек, в пристроенные к ним или отдельно стоящие здания, либо переехать со своими объектами в микрорайоны второй и третьей городской застройки, - объяснили в пресс-службе администрации Ленинского района.

Фото: пресс-служба администрации Ленинского района

Там отмечают, что такой подход позволит культивировать в Екатеринбурге цивилизованные методы торговли и сделает его внешний вид более привлекательным. Помимо кофейного стаканчика, в районе есть еще ряд нелегальных киосков, которые также в ближайшее время планируют уничтожить.

ИСТОЧНИК KP.RU