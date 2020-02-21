В Екатеринбурге уничтожили гигантский кофейный стаканчик
В Екатеринбурге, в районе Юго-Запада на Академика Бардина, снесли нелегальный киоск в виде кофейного стаканчика. Это было сделано по предписанию администрации Ленинского района и решению суда.
- Большинству субъектов нестационарной торговли придется сменить место дислокации и переместиться в стационарные торговые помещения на первых этажах городских многоэтажек, в пристроенные к ним или отдельно стоящие здания, либо переехать со своими объектами в микрорайоны второй и третьей городской застройки, - объяснили в пресс-службе администрации Ленинского района.
Фото: пресс-служба администрации Ленинского района
Там отмечают, что такой подход позволит культивировать в Екатеринбурге цивилизованные методы торговли и сделает его внешний вид более привлекательным. Помимо кофейного стаканчика, в районе есть еще ряд нелегальных киосков, которые также в ближайшее время планируют уничтожить.
ИСТОЧНИК KP.RU