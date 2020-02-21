Статистика плачевная: на Урале мужчин меньше, чем женщин

21 Февр. 2020 2020-02-21T14:43:46+03:00

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Есть такие известные стройки из песни: «Потому что на десять девчонок по статистике девять ребят». Они прозвучали в далеком 1961-м году в кинофильме «Девчата», но, на самом деле, не так далеки от правды. Свердловскстат решил по-своему поздравить мужчин с наступающим 23 февраля, проанализировав соотношение мужчин и женщин на Урале.

Так, согласно их данным, число первых от всего населения составило около двух миллионов (примерно 45%). С 2016 года тенденция все ухудшается: на сегодняшний день на 1 000 мужчин приходится на 1 179 женщин.

- При этом в 2018 году на Урале родилось 26 127 мальчиков, что на 8,3% больше, чем девочек, - заметили в Свердловскстате. – Доля мальчиков в общем числе родившихся составила 52,1% в городе и 51% в сельской.

Средний возраст мужчин нашей области на начало 2019 года – 37 лет, тогда как у женщин этот показатель составил 42 года. Как и следовало ожидать, продолжительность жизни у сильного пола значительно меньше – на 11,38 года. В брак они вступают, в основном, в возрасте 25-29 лет. А расторгают – в 30-34 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU